«Wir haben uns gefragt, wie wir mit unserem Format älter werden»

Eine düstere Inszenierung des künstlerischen Selbst, ein Sezieren des krisenhaften Alltags, eine literarische Annäherung an das Unsagbare, all das unterlegt mit melancholischen Beats: So klingt das neue Album der Berner Spoken-Pop-Band Cruise Ship Misery. Darauf vermischt werden popige Beats mit melancholischen, zum Teil auch selbstdestruktiven Texten. Viele von den Songs handeln von Gefangenschaft, sowohl von körperlicher wie auch von psychischer. Gefangen sein in die eigenen ungesunden Muster, in ungesunde Beziehungskonstellationen, gefangen in den Erwartungen der geordneten Schweizer Gesellschaft.

Brutto Inland Netto Super Clean ist nicht nur ein Album, sondern auch ein soeben erschienenes Buch. Das Buch vermischt schweizerdeutsche Songtexte mit längeren hochdeutschen literarischen Texten, die die Songtexte untermauern und kontextualisieren. Dazwischen finden sich kuriose psychedelisch anmutende Ilustrationen von Luca Schenardi.

Die Taufe des Albums Brutto Inland Netto Super Clean findet am Samstag, 24. Februar um 21 Uhr in der Buchhandlung Stauffacher statt.