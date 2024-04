Sendung vom 02. April 2024

Arbeitsbedingungen Berner Oberland / Private Städte in Honduras

Ende Februar haben wir über die prekären Arbeitsbedingungen im Berner Oberland berichtet sowie über die Bemühungen der Gastronomie-Arbeiter*innen, dagegen anzukämpfen. In dieser Ausgabe haben wir recherchiert, wie der aktuelle Stand der Dinge ist.

In Honduras gibt es Privatstädte, in denen Gesetzgebung und Verwaltung von internationalen Investoren übernommen werden. Diese Städte erfreuen sich großer Beliebtheit, vor allem bei Firmen, die experimentelle Genveränderungen an Menschen durchführen wollen.