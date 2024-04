Cannabis aus der Apotheke: Für 700 Berner*innen neu möglich

Welche Auswirkungen hat es, wenn Cannabis nicht mehr auf dem Schwarzmarkt, sondern in der Apotheke gekauft wird? Dieser Frage geht Reto Auer auf den Grund. Er leitet die Berner Cannabistudie. Die Erkenntnisse aus dieser Studie sollen die Schweizer Cannabispolitik der Zukunft informieren. In Bern, Luzern und Biel wird nun getestet, wie sich der regulierte Verkauf von Cannabis auswirkt. In Bern können seit letzter Woche 700 Probandinnen und Probanden in ausgewählten Apotheken legal Cannabis kaufen. Zur Auswahl stehen Blüten und Harze, aber auch Tinkturensprays und Flüssigkeiten für E-Zigaretten.