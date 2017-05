Warum die SVP neuerdings gegen mehr Sicherheit und behindertengerechte WCs kämpft? Warum frau lächelnd zehn Meilen rennen kann? Hintergründe und Reportagen im Podcast:





SVP kämpft gegen sichere Reitschule

Normalerweise kämpft die SVP an vorderster Front, wenn es um die Sicherheit in und um die Reitschule geht. Jetzt will ausgerechnet SVP-Stadtrat Erich Hess eine Sanierung verhindern, die mehr Sicherheit und auch mehr Komfort für Menschen mit Behinderung bringen soll. In der Stadtratssitzung vom 27. April 2017 verabschiedete das Stadtparlament einen Kredit von drei Millionen Franken für Sanierungsarbeiten im Berner Kulturzentrum. Ein grosser Teil der Sanierung findet in der Grossen Halle statt, ein kleinerer in dem von der IKUR verwalteten Gebäudeteil.

Wenn es Erich Hess gelingt 1500 Unterschriften zu sammeln, kommt es frühestens im Herbst 2017 zu einer Referendumsabstimmung. Giorgio Andreoli von der Grossen Halle sagt gegenüber RaBe, eine Abstimmung würde dazu führen, dass es zu einer Planungsunsicherheit käme. Gebaut würde dann einfach erst 2018/19 statt 2017/18, denn eine Ablehnung der Sanierungsvorlage an der Urne ist eher unwahrscheinlich.

Das Abenteuer Grand Prix Bern

Inforedaktorin Katrin Hiss hat es gewagt, die „schönsten zehn Meilen“ von Bern zu rennen – am 36. Grand Prix von Bern. Reporterin Gisela Feuz hat sie am Samstag, dem 14. Mai 2017, beim grossen Lauf durch Bern begleitet:



Der Videobeweis – Inforedaktorin Katrin Hiss war tatsächlich am Grand Prix Bern:



