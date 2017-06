Schweizer Schokolade soll nachhaltiger werden. Das UNESCO-Weltkulturerbe Belize Barrier Reef soll gerettet werden. Fantastische Filme sollen zum Denken anregen.

http://rabe.ch/wp-content/uploads/2017/06/Rabe-Info-29.-Juni-2017.mp3



Die Schokoladeindustrie denkt um

Seit Jahrzehnten ist die Schweizer Schokoladeindustrie stolz auf ihre Innovationen und ihren Erfolg, obwohl der Hauptrohstoff der Schokolade, Kakao, importiert werden muss. Weil die Arbeitsbedingungen auf Kakaoplantagen in Ghana, Kolumbien, Peru oder Indonesien oft schlecht sind, wurde die Industrie jahrelang von Nichtregierungsorganisationen kritisiert. Jetzt reagiert die Industrie. Gemeinsam mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, den Hilfswerken Helvetas und Swisscontact hat der Branchenverband CHOCOSUISSE am 28. Juni 2017 die Schweizer Plattform für Nachhaltigen Kakao gegründet. RaBe sprach mit der Koordinatorin der neuen Plattform – Christine Müller:

Das Belize Barrier Reef ist bedroht

Das zweitgrösste Korallenriff der Erde, das Belize Barrier Reef, ist seit 1996 UNESCO Weltkulturerbe. Doch die Regierung des zentralamerikanischen Staates Belize tut sich schwer damit, das Naturparadies zu schützen. Offshore-Ölbohrungen, Küstenbebauungen und eine grassierende Wasserverschmutzung bedrohen laut der Umweltorganisation WWF das Riff. Jetzt erhofft sich WWF einen verstärkten internationalen Druck, wenn am Montag die 41. Session des UNESCO-Welterbekomitees beginnt.

https://www.freie-radios.net/mp3/20170628-daszweitgrss-83798.mp3



Die Realität holt das Fantastische ein

Dass Donald Trump eines Tages U.S. Amerikanischer Präsident sein würde, haben wohl auch die grössten Horrorfilmfreaks nie gedacht. Doch – es scheint – die Realität ist bald surrealer als die fantastischsten Filme. Vielleicht ein guter Grund, das Neuchâtel International Fantastic Film Festival NIFFF zu besuchen. Vom 30. Juni bis am 8. Juli 2017 steht die Stadt am Neuenburgersee ganz im Zeichen von Horrorfilmen, Science Fiction, Fantasy, Virtual Reality, Gaming und Asian Cinema. RaBe sprach mit Christian Ströhle vom NIFFF: