Mit 11 Jahren habe er J.R.R. Tolkiens «Herr der Ringe» gelesen und da sei es um ihn geschehen gewesen. Heute ist der amerikanische Schriftsteller Tad Williams 60-jährig, hat über 17 Millionen Bücher verkauft und gilt selber als Superstar in der Fantasy-Szene. Seine Bücher sind gut und gerne 1000 Seiten lang – darin schafft Williams fantastische Welten, welche denjenigen von Westeros und Auenland in nichts nachstehen. Selbst der Autor von «A Game of Thrones», Georg R.R. Martin, liess einst im Inteview verlauten, dass ihn die Bücher des Tad Williams zu seiner eigenen Arbeit inspiriert hätten. Williams ist bekannt dafür, dass die Fantasy-Welten, die er für seine Leserschaft konstruiert, äusserst komplex sind, zumal er für jedes vorkommende Volk gerne eine eigene Mythologie, Sprache, Kultur, Religion und Politik schafft.

Zur Zeit ist Tad Williams auf Europa-Lesetournee, morgen Dienstag macht er auch in der Schweiz Halt und liest in Bern in der Buchhandlung Stauffaucher aus seinem neusten Band «Die Hexenholzkrone». Zu Gast wird auch Schauspieler Benjamin Morik sein, welcher aus der deutschen Fassung liest. Alle weiteren Infos gibt’s hier.

Das ganze Interview von Gisela Feuz mit Tad Williams hier nachhören: