Beschimpfungen, Drohungen, Anschuldigungen – verbale Gewalt ist für viele Frauen und Mädchen alltäglich. Im Unterschied zu körperlicher Gewalt hinterlässt sie aber keine sichtbaren Spuren. Verbale Gewalt bleibt deshalb oft unerkannt. Auch von den Betroffenen selber. Sexistische Sprache begegnet uns aber zuhauf. Auch in der Musik. Vor allem Hip-Hop und Rap landen immer wieder auf der Anklagebank, wenn es um sexistische Sprache geht.

Am 25. November ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Zu diesem Anlass stellte Silvana Gfeller die Frage, ob die sexistische Sprache im Rap verbale Gewalt gegen Frauen ist. An dieser Frage scheiden sich die Geister. Im Beitrag kannst du dir die unterschiedlichen Meinungen von Rapper, Forscherin und Jugend anhören.

Der Umgang mit verbaler Gewalt ist auch Thema am Workshop „I säge HALT: Gewalt – nicht mit mir“. Er findet am 30. November statt und ist Teil der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen.

Noch nicht genug? Hier kannst du dir das Interview mit Tommy Vercetti anhören und damit noch etwas tiefer in die Gedankenwelt des Rappers vordringen.