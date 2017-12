30 Jahre nach der Annahme der Rothenthurm-Initiative geht es den Schweizer Mooren immer schlechter. RaBe und Tixi gewinnen den Berner Sozialpreis. Der Abbau bei den sozial Schwächeren im Kanton Bern geht weiter:

30 Jahre Schweizer Moorschutz

Vor genau 30 Jahren sagten die Schweizer StimmbürgerInnen deutlich Ja zur sogenannten Rothenthurm-Initiative. Benannt nach einem Dorf im Kanton Schwyz ist seit der Initiative der Schutz der Schweizer Moore in der Verfassung garantiert. Stein des Anstosses war der Plan des Eidgenössischen Militärdepartementes, das Hochmoor in Rothenthurm trocken zu legen um dort eine Kaserne für 500 Soldaten zu bauen, sowie ein grosses Übungsgelände mit Pisten, Brücken und Wällen. Die Initiative war ein Kampf David gegen Goliath: Die von Enteignung betroffenen Bäuerinnen und Bauern schlossen sich zusammen und sammelten innert kürzester Zeit 160’000 Unterschriften für den Schutz der Schweizer Moore und somit gegen den Bau des neuen Waffenplatzes. Angenommen wurde die Initiative schliesslich am 6. Dezember 1987 mit gut 58% der Stimmen.

Heute, genau 30 Jahre nach dem Ja zum Schweizer Moorschutz, schlagen Umweltverbände jedoch Alarm. Noch nie ging es den Schweizer Mooren so schlecht wie jetzt, sagen ProNatura, BirdLife und WWF. Grund dafür sei unter anderem die intensive Landwirtschaft, deren Dünger in die sensiblen Moorlandschaften gelangen.

Berner Sozialpreis für RaBe und Tixi