Die Eltern sind verheiratet und wohnen mit ihren gemeinsamen Kindern in einem Privathaushalt. Drei Viertel der Schweizer Familien leben in diesem Modell. Doch immer mehr Familien entscheiden sich für unkonventionelle Familienformen. Subkutan porträtiert drei davon.

Zwei Väter

Wenn zwei Väter mit den beiden Söhnen von den USA in die Schweiz umziehen, ist das Erfassungssystem der Behörden überfordert. Wie eine Familie immer wieder zum Sandkorn im Getriebe wird. Ein Beitrag von Monika Hofmann. // www.regenbogenfamilien.ch

Trautes Heim, Glück allein?

Nein, findet Sarah. Sie wohnt in einer WG, ihr Partner in einer eigenen Wohnung. Die junge Familie pendelt mit ihrem 6-monatigen Sohn hin und her. Dadurch können sie sich einer traditionellen Rollenverteilung von Mann und Frau entziehen und sind keine isolierte Kleinfamilie. Zu schön, um wahr zu sein? Die junge Mutter gab Livia Schambron Einblick in ihr Familienleben.

Mami, Papi, Geschwisterchen und 15 Mitbewohner*innen

Samira Schmid wohnt mit ihrem Partner und den beiden gemeinsamen Kindern in einer grossen WG. Leben wie im Ferienlager? Wie das funktionieren kann und welche Regeln es dafür braucht, erzählt Samira Schmid im Gespräch mit Zita Bauer.

Filmtipp

Simon Schwendimann vom Kellerkino Bern empfiehlt den Film „Together“ (2000) vom Regisseur Lukas Moodysson.