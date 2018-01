Im RaBe Info geht es heute um unterschiedlichste Formen von Protesten, sowohl im In- wie auch im Ausland.



Warnstreik der SDA

3 Stunden lang mussten die Schweizer Nachrichtenredaktionen auf News-Meldungen verzichten, die normalerweise im Minutentakt reinflattern. Weil die Schweizerische Nachrichtenagentur SDA stand still. Mit einem Warnstreik wehrte sich die Redaktion gegen die massiven Abbaupläne der SDA-Geschäftsleitung. 36 von 150 Vollzeitenstellen sollen gestrichen werden, 83 JournalistInnen sollen die Kündigung erhalten. Der 3-stündige Warnstreik gestern in der Länggasse mobilisierte auch zahlreiche Prominenz, unter ihnen Schriftsteller Alex Capus, Musiker Büne Huber von Patent Ochsner, langjähriger Regierungssprecher Oswald Sigg und die Berner Nationalrätin Regula Rytz. Die SDA-Redaktion wehrt sich gegen die massive Entlassungswelle, und kritisiert auch das Vorgehen der SDA-Geschäftsleitung, die ohne Vorwarnung, ohne Sozialplan, innert nur 2 Wochen 83 Mitarbeitende entlassen wollte. Der Warnstreik ist beendet, die Verhandlungen über den Sozialplan zwischen SDA-Mitarbeitenden, Gewerkschaften und der SDA-Geschäftsleitung gehen weiter. Ob ein weiterer Warnstreik folgt, bleibt vorerst offen.

Massenproteste in Honduras

Honduras Bevölkerung ist in Aufruhr. Seit Monaten kommt das Land nicht zur Ruhe, aktuell läuft eine landesweite Aktionswoche mit Streiks, Strassensperren und Massendemonstrationen. Grund für die Proteste ist der umstrittene Präsident Juan Hernández. In einer von Betrugsvorwürfen überschatteten Präsidentschaftswahl wurde er Ende November wiedergewählt. Am Samstag soll Hernández das Präsidentenamt offiziell antreten. Dagegen rebelliert nun die Bevölkerung mit allen verfügbaren Mitteln. Soziale Bewegungen, Gewerkschaften, Nichtregierungs- und Menschenrechtsorganisationen sind auf der Strasse – trotz massiver Repression seitens Militär und Polizei, die bereits dutzende Festnahmen, mehrere Schwerverletzte und sogar Tote forderte. Daniel Langmeier vom Honduras Forum Schweiz zeigt sich besorgt. Wenn der internationale Druck weiter ausbleibe, sei es kaum wahrscheinlich, dass die Amtseinsetzung von Präsident Hernández noch verhindert werden könne. Auch in den internationalen Medien finden die Proteste kaum kritische Beachtung. Deshalb betreibt das Honduras Forum Schweiz, gemeinsam mit Partner-Organisationen in Deutschland derzeit einen News-Blog,wo sie über die aktuellen Entwicklungen berichten.

https://www.freie-radios.net/mp3/20180123-massenprotes-87090.mp3

«Touchdown» – Menschen mit Downsyndrom

Die Ausstellung «Touchdown» im Zentrum Paul Klee berichtet nicht nur über Menschen mit Downsyndrom, sondern wurde auch von solchen mitkonzipiert. Nebst Arbeiten von zahlreichen internationalen Kunstschaffenden mit Downsyndrom wie etwa Judith Scott, Eric Derkennen oder Birgit Ziegert, sind auch Werke von Schweizer Künstler*innen ausgestellt, so zum Beispiel Pia Heim oder Viola Li.

Die Ausstellung umfasst insgesamt 100 Exponate aus Archäologie, Zeitgeschichte, Medizin, Genetik, Film und bildende Kunst. Die Vielfalt der Ausstellungsgegenstände ist gross, so gibt es unter anderem Bilder, Skulpturen, Kleider, Fotografien und Stickereien zu sehen. Wer nicht lesen mag, dem stehen verschiedenen Hörstationen zur Verfügung.

Kreativ und spielerisch werden in der Ausstellung gesellschaftliche und wissenschaftliche Aspekte angesprochen und erläutert – gleichzeitig spiegelt «Touchdown» aber auch tiefsinnig was war, ist und vielleicht einmal sein wird, im Leben von Menschen mit Downsyndrom. Somit leistet die Ausstellung einen wichtigen Beitrag zur Debatte über gesellschaftliche Teilhabe und Vielfalt.

Bild: Johanna von Schönfeld, Ohrenkuss-Ausgabe «Superkräfte», 2013 © Martin Langhorst

«Touchdown» ist noch bis 13. Mai 2018 im Zentrum Paul Klee zu sehen.