Wie hast du dich gefühlt, als du zum ersten Mal deine Wohnung betreten hast? Was verbindest du mit Zuhause? wie möchtest du wohnen? Im Hotel, unter freiem Himmel oder in der selbstverwalteten Wohnbaugenossenschaft? Der StattLand Stadtrundgang «Nirgendwo mehr als hier» (Künstlerische Co-Leitung Ruth Huber und Irene Müller) führt durchs Berner Lorrainequartier und bietet einen spannenden Einblick in unterschiedliche Vorstellungen und Sehnsüchte von Menschen in Bezug auf «Zuhause sein». Dabei werden unterschiedliche Lebenswelten und Schicksale von Menschen theamtisiert, welche in diesen Quartieren wohnen. Nebst den Stimmen, welche die Teilnehmer*innen auf den Rundgängen via Kopfhörer begleiten, sind unterwegs auch Schauspieler*innen Miriam Jenni, Katharina Lienhard, Lilian Naef, Daniela Ruocco und Reto Stalder im Einsatz, welche mit kurzen Szenen Einblick gewähren in den Alltag von Q Hof, Hotel Allegro oder dem Alters- und Pflegeheim Lorrainehof.

Spieldaten Do, 01.02.2018 | Fr, 02.02.2018 | Sa, 03.02.2018 | Do, 08.02.2018 | Fr, 09.02.2018 | Sa, 10.02.2018