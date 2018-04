Heute im Info blicken wir nach Honduras und besuchen das neue Theaterstück von Matto Kämpf

(Den Podcast gibt’s hier ab 12 Uhr)

Krise in Honduras

„Wir sind auf dem Weg in die Diktatur“, befürchten derzeit viele Menschen in Honduras. Das kleine, lateinamerikanische Land ist nach der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Juan Hernandez Ende November mitten in der schlimmsten Krise seit Jahren. Trotz massiver Proteste wegen Wahlbetrug wurde Hernandez schlussendlich doch vereidigt. Seither geht die Repression gegen Andersdenkende unvermindert weiter, mit politischen Morden, Tausenden von Festnahmen und illegitimen Gerichtsverfahren. Frage bleibt, wann die massiven, sozialen Proteste zum nächsten Mal aufflammen.

Das RaBe-Info sprach mit Edy Tábora vom Komitee C-Libre und Hedme Castro, Direktorin der Asociación para una Ciudadanía Participativa ACI. Die beiden honduranischen MenschenrechtsverteidigerInnen weilten auf Einladung von Peace Brigades International in der Schweiz. Sie waren Teil einer honduranischen Delegation, die vor dem UNO-Menschenrechtsrat in Genf über die aktuelle Lage in Honduras berichtete.

Schwestern Karamasoff

Er hat der Welt viele Tausende von Romanseiten beschert, und galt als Seismograph für gesellschaftliche Umbrüche und Anliegen seiner Zeit. Die Rede ist von Schriftsteller Fjodor Michailowitsch Dostojewski der in seinen Büchern das Russland des 19. Jahrhunderts porträtierte.

Dostojewski hat in seinen Romanen wie «Schuld und Sühne», «Der Idiot» oder «der Spieler» viele starke Männerfiguren geschaffen – Frauen kamen höchstens in Nebenrollen vor.

Ganz anders ist dies im neuen Stück des Berner Schriftstellers Matto Kämpf. Dieser hat basierend auf Dostojewskis Roman «Die Brüder Karamasoff» ein Theaterstück verfasst, wobei Kämpf nicht nur die Geschehnisse nach Bern verlegt, sondern auch das männliche Personal mit Frauen ausgetauscht hat. Sein Stück «Die Schwestern Karamasoff» ist ein vierteiliges Kammerspiel, welches im Schlachthaus Theater gezeigt wird. Er und Dostojewski, das sei eine alte Liebe, sagt Matto Kämpf im Interview bei RaBe.

Der zweite Teil des Stückes «Die Schwestern Karamsoff» von Matto Kämpf wird ab Donnerstag 12. April im Schlachthaus Theater aufgeführt. Alle weiteren Informationen und Spieldaten gibt’s hier.