Das selbstverständliche Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung in kulturellen Projekten ist das zentrale Anliegen des Vereins BewegGrund, der sich seit 20 Jahren für den inklusiven Tanz einsetzt. Als sie ihren Verein 1998 ins Leben gerufen hätten, seien sie noch Exoten gewesen, erzählt Gründungsmitglied Susanne Schneider. In den letzten Jahren seien nun auch andere inklusvie Projekte aufgetaucht, so etwa das Theater-Kollektiv Frei_Raum, und auch in der Kulturförderung habe unter dem Schlagwort «kulturelle Teilhabe» eine Sensibilisierung stattgefunden, sagt Susanne Schneider. Allerdings gebe es nachwievor viel zu tun.

Am 25. und 26. Mail 2018 feiert der Tanz-Verein BewegGrund seinen 20. und das Theater-Kollektiv Frei_Raum seinen 5. Geburtstag mit einem rauschenden Fest in der Heiteren Fahne, unter anderem mit der Premiere des Tanzstücks «un(heimlich)schön», einem Konzert von Lia Sells Fish, einer Podiumsdiskussion zum Thema Mut, Geburtstagsdinner und Disco. Zum detaillierten Programm gehts hier.