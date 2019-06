Bienensterben – was sagt die Berner Imkerin?

20Im Oberaargau sterben die Bienen nicht wie in „More than Honey“. Die Situation in der Schweiz unterscheidet sich massgeblich von jener in den USA. Heidi Kohler ist Imkerin im Oberaargau. Vor dem Binenehäuschen mit aktuell 18 Völkern erzählt sie unserer Redaktorin Saima Sägesser, inwiefern sie mit dem Bienensterben konfrontiert ist.