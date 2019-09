Alt und Jung im Kampf gegen den „Generationenkonflikt“

Brücken bauen zwischen Jung und Alt, jugendliche Offenheit mit der Lebenserfahrung von älteren Menschen verknüpfen und einen Generationenaustausch auf Augenhöhe ermöglichen. Das ist alles leichter gesagt als getan, doch genau darum geht es den Menschen, die hinter dem noch jungen Magazin von „Und“ – das Generationentandem stehen.

Vor sieben Jahren angestossen durch eine Maturarbeit, ist das einzigartige Projekt aus Thun in der letzten Zeit immer grösser geworden und überzeugt mittlerweile mit einem ausgesprochen professionellen Auftritt. „Und“ – das Generationentandem ist aber nicht nur ein regelmässig erscheinendes Magazin, sondern in allererster Linie eine Plattform, die junge und alte Menschen in Kontakt bringen will. An den unterschiedlichsten Anlässen kommen die verschiedenen Generationen zusammen, diskutieren über gesellschaftlich relevante Themen und lancieren gemeinsam neue Projekte. So etwa auch das Generationenfestival welches nun bereits zum zweiten Mal ausgetragen wird und am kommenden Wochenende in Thun über die Bühne geht.

Salim Staubli war für uns beim „Generationentandem“ zu Besuch und sprach mit Elias Rüegsegger (25) und Anne-Marie Voss (74) über die Erfolgsgeschichte von „Und“ – das Generationentandem: