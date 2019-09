©ZTS/Kira Barlach

– Das Zürcher Theater Spektakel wartet in seiner 40. Ausgabe mit einem neuen Spielort mit mehreren Präsentationsplattformen auf: ein Raum im ersten Stock des Spielortes Zentral, kurz Zentral oben genannt, ist konzipiert als Ort der Begegnung und der kulturellen Vielfalt. Dank der Unterstützung der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz sowie der Radioschule klipp+klang wird er für einige Tage auch Sitz von Radio Landiwiese: Redaktionsmitglieder von «Die Migras» und «Radio Brhan» von Radio LoRa produzieren hier am Freitag und Samstag, 23. und 24. August, ihre Sendungen. Und begleitet von den Profis von GDS.FM, dem Radio gegen den Strom, und der Radioschule klipp+klang berichten Jugendliche mit Flucht- oder Migrationshintergrund über das Festival. Die 14- bis 24-Jährigen lernen an einem zweitägigen Workshop, wie man eine Sendung plant, Interviews durchführt und Beiträge schneidet, bevor sie am 16., 17. und 18. August live auf Sendung gehen. Wie, worüber und in welcher Sprache sie über das Festival berichten wollen, steht ihnen frei. Die Sendungen werden über GDS.FM ausgestrahlt.

Und ab dem 16. September strahlen wir auf RaBe fünf Sendungen aus, die im Rahmen des Workshops und der Liveübertragungen produziert wurden.

Radio Landiwiese, Mo 16.9., Mi 18.9., Fr 20.9., Mo 23.9. + Mi 25.9., jeweils 17:00-18:00 Uhr