The Hottest MorningShow In Town

Playlist vom 10.03.21

Sandro Brugnolini & Luigi Malatesta – Afro Free

Coleman Hawkins – Lover Man

Azuquita Y Su Orquesta Melao – Salsa Na’Ma‘

Charlie Palmieri – Que Se Vaya

Los Orientales De Paramonga – Lobos Al Escape

Los Wembler’s de Iquitos – Lamento del Yacuruna

Roberto Conrado – Ticklish

Joe Jones – Dream On Little Dreamer

Charles Kynard ‎- Wa-Tu-Wa-Zui (Beautiful People)

The Coppers – Acapulco, Dos De La Tarde

Los Diablos Rojos – El Chacarero

Los Destellos – Guajira Sicodélica

Evinha – Esperar Pra Ver

Grupo Pilon – Txada Liton

Ajukaja – Benga Benga

Superstar & Star – Rolling So

Krikor Kouchian – Niños Matadores

Felix Laband – Righteous Red Berets

Lorenzo Senni – Canone Infinito

Beatrice Dillon – Workaround Two (feat. Laurel Halo, Jonny Lam, Verity Susman, untold)

Tzusing – Nature is not Created in the Image of Man’s Compassion

Gold Panda – After We Talked

Bonobo – Kerala

Plastic Betrand – Stop Ou Encore

Maya – Lait De Coco (Dub Version)

Rhye – Beautiful

Prince Buster – Linger On

Bad Manners – Lorraine

The Lions – The Loser (feat. Alex Désert, Black Shakespeare)

Primal Scream – Kowalski (Adrian Sherwood Dub)

Abwärts – Türkenblues

The Slits – I Heard It Through The Grapevine

Ventre de Biche – La vie est un long fleuve de merde

Front De Cadeaux – Repechage

Harmonious Thelonious – Ta Ta Ta

Die Orangen – Der Krautback

Felix Kubin – Hotel Supernova