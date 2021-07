Studierende sollen Lehrkräftemangel überbrücken

Heute wendete sich das Amt für Kindergarten und Volksschule mit einer verzweifelten Bitte an die Student*innen der Universität Bern. Der Lehrpersonenmangel sei akut so krass, dass dringend Studierende sich auf die offenen Stellen bewerben müssten. Am Mittag ging eine Mail an alle Studierenden mit den Worten «Wir sind ihnen sehr dankbar, wenn sie sich, wenn irgend möglich, auf eine der offenen Stellen bewerben und wenigstens für eine befristete Zeit einspringen». Ansonsten sei nicht gewährleistet, dass nach den Sommerferien vor jeder Klasse eine Lehrperson steht. Akut seien in den Bernischen Volksschulen über 200 Stellen offen, unter anderem auch grosse Pensen mit der Funktion als Klassenlehrer*in. RaBe Info hat bei Erwin Sommer, Amtsvorsteher für Kindergarten und Volksschule, nachgefragt, was die Schulen machen werden, wenn die 200 Stellen nicht zeitah besetzt werden können.