Sendung vom 11. November 2021

Der weltweite Abbau von Gold ist oft mit schlechten Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit und Umweltverschmutzungen verbunden. All das ist mittlerweile bekannt. Weniger bekannt ist hingegen die gewichtige Rolle der Schweiz im globalen Goldhandel. Im Gegensatz zu anderen Ländern fehle in der Schweiz oftmals ein Nachweis, woher das Gold überhaupt stamme und unter welchen Bedingungen es geschürft worden sei, kritisiert der WWF Schweiz im heutigen RaBe-Info.

Und: Morgen Freitag startet das Festival Out Of Space. 48 Stunden lang werden an der Polygonstrasse 1 im Lorrainequartier Musik und Klänge zu hören sein – und zwar ununterbrochen.

