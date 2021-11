Scharfe Kritik an Schweizer Goldhandel

Der weltweite Abbau von Gold ist oft mit schlechten Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit und Umweltverschmutzungen verbunden. All das ist mittlerweile bekannt.

Weniger bekannt ist hingegen die gewichtige Rolle der Schweiz im globalen Goldhandel. In einer neuen Studie macht der WWF deutlich, dass rund 50 – 70 Prozent des weltweit abgebauten Goldes irgendwann im Verlauf des Verarbeitungsprozesses in der Schweiz landet. Oft kommt das Gold über Umwege zu uns in die Schweiz, so dass sich nur schlecht rückverfolgen lässt, wo das Gold ursprünglich geschürft wurde und unter welchen Bedingungen. Deshalb übt der WWF nun scharfe Kritik an der Schweizer Goldwirtschaft und fordert die Politik dazu auf, mehr Verantwortung zu übernehmen. «Als zweitgrösste Goldimporteurin hat die Schweiz in ökologischer und sozialer Hinsicht eine besondere Verantwortung», betont Damian Oettli, Leiter Sustainable Markets beim WWF Schweiz im Gespräch mit Radio RaBe. «Insbesondere durch die freiwillige Verpflichtung von Unternehmen, Transparenz in ihre Wertschöpfungsketten zu bringen und Verantwortung zu übernehmen, kann etwas verändert werden», so Oettli.