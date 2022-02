Die Grausamkeit liegt in der Langfristigkeit

Subkutan Talk

Klaus Petrus ist freischaffender Journalist und Fotograf. Seit bald sieben Jahren reist er im Rahmen seines Langzeitprojekts «Migration: Traces – Places – Faces» an die EU-Aussengrenzen und fährt entlang der Fluchtrouten quer durch den Balkan. Dabei nimmt er nicht die Rolle jenes Reporters ein, der explosive Momente in Krisengebieten festhält, sondern viel eher diejenige eines Beobachters, der die Situationen an den Grenzen dokumentiert und die Geschichten erzählt, deren Grausamkeit in ihrer Langfristigkeit liegt. In der Tatsache, dass sich nicht zu ändern scheint, dass Menschen bereits seit Jahren an den Grenzen ausharren – in sogenannten Jungles, fernab von der Zivilisation, ohne Strom, ohne Wasser. In der Hoffnung, es würde sich endlich etwas ändern. Im Subkutan Talk erzählt er, was ihn antreibt und teilt mit uns seine Eindrücke aus sieben Jahren Reportage an den EU-Aussengrenzen.