Interview mit Berner Künstlerinnen-Duo BiglerWeibel

Jasmin Bigler und Nicole Weibel sind seit 2014 als künstlerisches Duo BiglerWeibel tätig. Ihre Arbeiten sind eine Mischung aus Performance und digitalen Medien. Meist stehen dabei ihre eigenen Körper im Zentrum, anhand derer sie die körpereigene Oberfläche und den Raum, in dem sie sich jeweils befinden, beforschen.

Im Gespräch mit Monika Hofmann erklären sie, weshalb Doppelungen in ihrer künstlerischen Arbeit eine wichtige Rolle spielen, wie die Videoarbeit «Formfleisch» (2020) entstanden ist und was sie derzeit am meisten inspiriert.