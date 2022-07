Mobiles Drug Checking auf der Schützenmatte

Mitten im Ausgangstrubel Kokain, MDMA oder Amphetamin kontrollieren lassen. Diesen Samstagabend, 9. Juli 2022 bietet die CONTACT Stiftung für Suchthilfe zum ersten Mal ein mobiles, öffentliches Drug Checking auf der Berner Schützenmatte an.

Bisher gab es wöchentliche Drug Checking-Angebote in den Räumlichkeiten der Stiftung in Bern und Biel. Jetzt will CONTACT erstmals ein öffentliches Angebot testen, um zu eruieren, ob es erwünscht wäre und allenfalls mehr oder andere Menschen ansprechen würde. Die Tests sind anonym und vertraulich und mit dem mobilen Labor sind die Ergebnisse innert 20-30 Minuten da. Damit verbunden ist auch ein kurzes Beratungsgespräch.

Die Auswertung der rund 800 Substanzanalysen in Bern und Biel aus dem Jahr 2021 hat ergeben, dass fast die Hälfte aller getesteten Substanzen Warnungen an die Konsumierenden nach sich zogen. Gemäss Alexandre Brodard, Leiter Contact Nightlife ging es dabei aber in den allermeisten Fällen nicht um lebensgefährliche Nebenwirkungen. Als problematisch erachtet Brodard insbesondere, wenn die Drogen falsch deklariert werden, was indes lediglich bei 1,3 % der Fall gewesen sei. Gleichwohl sei es wichtig, die Drogen vor dem Konsum testen zu lassen.

Wie in den Vorjahren wurden mit 82% massiv mehr Proben von Männern zur Analyse abgegeben. Dies sei indes nicht unbedingt ein Hinweis darauf, dass Frauen viel weniger Drogen konsumieren, sondern dass meistens Männer die Proben bringen. Es werde sich zeigen, ob das Angebot auf der Schützenmatte vermehrt auch Frauen anzusprechen vermöge, so Alexandre Brodard.