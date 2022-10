Feminismus geht unter die Haut – zumindest am feministischen und antirassistischen Tattoosonntag, der übermorgen in der Dampfzentrale stattfindet. Letzte Woche fand bereits ein Tattoosonntag statt, übermorgen folgt nun der zweite. Seit vier Jahren findet dieser Anlass im Rahmen des Tanz in Bern Festivals statt.

Die Tattootage sind durch und durch ein feministisches Projekt – Teile der Einnahmen werden an die Frauenhäuser in Bern gespendet, denn in den Berner Frauenhäusern herrscht aktuell ein akuter Platzangel. Tattoos stechen für einen guten Zweck also.

Schon drei Motive hat sich Aline Schindler an den feministischen und antirassistischen Tattoo-Tagen in den letzten Jahren stechen lassen. Sie arbeitet für die Dampfzentrale Bern in der Produktion. Letzten Sonntag hat sie sich ein kleines Zauberwesen auf den linken Unterarm stechen lassen. «Er gefällt mir sehr gut!», strahlt sie.

Der zweite diesjährige Tattoosonntag findet am 30. Oktober in der Dampfzentrale statt. Er ist offe n für alle, Interessierte können ab 12 Uhr ohne Voranmeldung vorbeikommen.