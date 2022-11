LGBTIQ-Filmfestival «Queersicht»

Letztes Jahr wäre das älteste queere Filmfestival der Schweiz 25 Jahre alt geworden, doch pandemiebedingt konnte nur mässig gefeiert werden. Das wird in der diesjährigen Ausgabe mit dem Motto «25+1» aber kräftig nachgeholt: Ein breites Programm an Filmen, Vorträgen, Workshops und einer Party steht an. Zum ersten Mal findet auch eine Masterclass statt. Der Filmemacher Jan Soldat gibt Einblicke in seine dokumentarische Methode, über intime Einblicke in die Sexualität der Protagonisten – es sind meistens Männer, die er filmt – zur persönlichen Geschichte zu finden.

Vom 3.-9. November 2022 findet «Queersicht» in diversen Berner Kinos und Berner Kulturorten statt. Der Co-Präsident Claudio Enggist erzählt, auf was er sich besonders freut, weshalb die Masterclass von Jan Soldat nichts für Zartbesaitete ist und welche drei Filme er speziell hervorheben möchte.

Der Eintritt zu den Vorträgen und Workshops wie auch zur Bar/Lounge im kulturpunkt im PROGR ist gratis. Tickets für die Filme gibt’s auf eventfrog.ch.