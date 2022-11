Sendung vom 01. November 2022

Im heutigen Info geht es um die neue Velostation am Bahnhof Bern, über die das Stimmvolk in knapp einem Monat entscheidet. Und wir werfen einen Blick auf das Reformprojekt des französischen Präsidenten Emanuel Macron, den «Conseil National de la Refondation». Zudem fragen wir, was die Wahl Lula da Silvas in Brasilien für die indigene Bevölkerung und das Amazonas-Gebiet bedeutet.

Beiträge der Sendung: