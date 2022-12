Sendung vom 16. Dezember 2022

Was ist dran am Narrativ der «osteuropäischen Bettelbanden», die in Bern ihr Unwesen treiben würden? Wie geht es LGBT-Menschen in der Schweiz und wo erhalten sie Unterstützung bei psychischen Problemen? Warum ist es so wichtig, die Vergrösserung der Tagebaugrube Garzweiler bei Lützerath zu verhindern? Antworten liefert das heutige RaBe-Info: