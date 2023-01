Band Fiji arbeitet mit Künstlerin Sandra Knecht zusammen

Für eine Videoarbeit der Performance-Künstlerin Sandra Knecht hat die Berner Band Fiji einen Song geremixt. «Dark Night» findet sich in einer Balladen-Version auf dem Album «Bizarre» (2019). Nun erklingt er in einer viel härteren, angriffigeren Variante im Video «Dark Night» der Baslerin Knecht. Sei hat diese Arbeit für die Ausstellung «Paul Klee and the Secrets of Nature» in Barcelona erstellt. Die Fundació Joan Miró hat diese Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Zentrum Paul Klee erarbeitet.

Die Fiji-Sängerin Simone De Lorenzi erzählt, wieso gerade der Text des Songs «Dark Night» zu Knechts Videoarbeit passt, wie die Zusammenarbeit mit der Künstlerin entstand und welche Version des Songs am nächsten Konzert gespielt wird.

Fiji spielt am Samstag, 14. Januar 2023 um 23 Uhr im Restaurant DuNord. Der Song «Dark Night» mit dem Video von Sandra Knecht ist in der Ausstellung «Paul Klee and the Secrets of Nature» in Barcelona vom 21. Oktober 2022 bis am 12. Februar 2023 zu sehen.