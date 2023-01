Kammermusikfestival: Female Classics

Female Classics ist eine Bewegung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den vergessenen Werken von Komponistinnen zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. Female Classics organisiert ein gleichnamiges Kammermusikfestival, welches ausschliesslich Werke von Komponistinnen aufführt. Dazu gehören bekanntere Namen wie Clara Schumann und Fanny Hensel, aber auch unbekannte Klassikerinnen wie Florence Price und Emilie Mayer oder zeitgenössische Komponistinnen wie Sofia Gubaidulina, Tania León und Asia Ahmetjanova.

Die Initiantin von Female Classics ist die professionelle Bratschistin Meredith Kuliew: «Ich habe selbst während meinen 10 Jahren Studium nicht gemerkt, dass wir keine Komponistinnen interpretieren. Und dies, obwohl ich mich als Feministin bezeichnen würde!». Kuliew ist auch künstlerische Leiterin von Female Classic und spielt im Streichtrio «TriOlogie», welches die Konzertreihe in Bern eröffnet.

Im Interview erzählt sie, zu welchem Zeitpunkt in ihrer Musikerinnenkarriere ihr die massive Unterrepräsentation von Komponistinnen bewusst wurde und weshalb es in der klassischen Musik so lange dauert, bis auch Komponistinnen ihren Platz in der Aufführungspraxis finden. Zudem verrät uns Kuliew, wer derzeit ihre Lieblingskomponistin ist – und wieso.

Das Festival Female Classics 2023 startet in Bern am 20. Januar 2023 um 19:30 Uhr mit einem Konzert im Atelier Schutter Widmer Krieger. Zwei weitere Konzerte gibt es am 23. und 25. März 2023 um 19:30 Uhr in der Krompholz AG.