Erfrischungskur fürs Freibad Wyler

Am 12. März 2023 entscheidet die Berner Stadtbevölkerung über den Baukredit von 11,1 Millionen Franken für die Sanierung des Wylerbades. Seit der Errichtung im Jahre 1971 wurde das drittgrösste Berner Freibad nicht mehr umfassend saniert.

Bei der aktuellen Vorlage geht es um die Sanierung des Freibades, das Hallenbad Wyler bleibt vorerst wie es ist. Gemäss dem Berner Stadtbaumeister Thomas Pfluger ist die Stadt bei den Schwimmhallen ja insgesamt «relativ eng in den Hosen», weshalb man sich für eine Renovation in zwei Etappen entscheiden habe, um so eine längere Schliessung des Bades zu vermeiden.

Optisch wird ein Ja zur aktuellen Sanierung nur wenig Veränderungen mit sich bringen. Das Kinderbecken wird den neuen Bedürfnissen und Vorschriften angepasst und die zwei Nichtschwimmer*innenbecken werden zusammengelegt. Zudem wird der Zugang zur Anlage und den Becken neu hindernisfrei gestaltet.

Komplett erneuert wird die Badewassertechnik. Hier will sich die Stadt wo immer möglich an die ECO-Vorgaben für ökologisches Bauen halten, was sich unter anderem am künftig geplanten Umgang mit dem Gebrauchtwasser zeigt. Anstatt das im Sommer in grossen Mengen anfallende Wasser in die Kanalisation abzuleiten, wird es in zwei unterirdischen Tanks gesammelt, entchlort und anschliessend über ein Bewässerungssystem im Boden für die Grünpflege verwendet.

Das Areal, auf dem heute das Wylerbad steht, war früher ein Schiessplatz. Im Rahmen der Untersuchung auf Schadstoffe und Altlasten wurden geringe Mengen von Asbest, PCB und Schwermetallen entdeckt. Gemäss Pfluger sind diese in solch geringer Menge ungefährlich, werden aber im Rahmen der Renovationsarbeiten fachgerecht entsorgt.