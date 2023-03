Kommt ein Theater- und Tanzhaus für Junge in Bern?

Stadttheater, Dampfzentrale, Schlachthaus Theater, Theater Szene, das Tojo, und viele mehr: Es gibt in Bern eine vielfältige Theater- und Tanzlandschaft mit kleinen, aber auch grossen Bühnen. Untervertreten ist aber Tanz und Theater von und für junge Menschen. Das sei bedauernswert, meint Doro Müggler, freischaffende Schauspielerin und Theaterpädagogin. «Junge Menschen sind das spätere Erwachsenenpublikum. Es ist sehr hilfreich, wenn junge Menschen schon früh eine Zugang zu Bühnenkultur finden.» Aktuell finde Tanz und Theater für junge Menschen oft unter prekären finanziellen Situationen statt, erklärt Müggler. Zudem sind solche Programme sehr abhängig von einzelnen Intendant:innen. Kurzum: In Bern fehlt es an einem gesichertem Raum spezifisch für Tanz und Theater für junge Menschen.

Das soll sich ändern: In Bern geistert seit ein paar Jahren die Idee herum, ein Theater- und Tanzhaus für Kinder und Jugendliche zu kreieren. Dafür wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse wurden am Mittwoch präsentiert. Ein solches Projekt ist im Grunde umsetzbar, momentan fehlt es aber noch an einer sicheren Finanzierung. Auch ist unklar, wo ein solches Theater- und Tanzhaus entstehen könnte. Doch der Stein wurde ins Rollen gebracht: «Wir haben eine grosse Zuversicht, diesen Plan zu verfolgen», so Doro Müggler.