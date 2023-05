Der Autormat in Bern West

In den nächsten drei Monaten reist der Autormat durch Bern West. Für 50 Rappen spuckt der umprogrammierte Ticket-Automat Texte aus, von bekannten Schriftsteller*innen aber auch von Jugendlichen aus drei verschiedenen Schulhäusern in Bern West und von anderen Bewohnerinnen und Bewohner aus Bümpliz und Bethlehem.

Das Projekt sei eine Koproduktion des Vereins Buchowski mit der Carl Albert Loosli Gesellschaft, erklärt Theaterwissenschafterin Sarah Leonor Müller. Das Geld, welches der Autormat einnehme, gehe an das Programm Writers in Exile des Deutschschweizer PEN-Zentrum. Dieses bietet Textschaffenden aus aller Welt, die in ihren Herkunftsländern verfolgt werden, einen maximal zweijährigen Aufenthalt in der Schweiz an.





Am Freitag, 12. Mai, findet ab 17 Uhr im Zentrum Tscharnergut die Vernissage statt. Bis zum 2. Juni steht der Autormat dann auf dem Dorfplatz Tscharni, danach ist er im Schwabgut zu finden, auf dem Europaplatz und ab dem 21. August im Bienzgut.