Wahlen in Guatemala

Wer wird der neue Präsident, die neue Präsidentin von Guatemala? Das entscheidet sich bei der Stichwahl am kommenden Sonntag.

Das mittelamerikanische Land war lange Zeit eine Militärdiktatur, über Jahrzehnte hat das Militär Krieg gegen die eigene Bevölkerung geführt. Das Friedensabkommen von 1996 weckte Hoffnungen auf ein friedliches und demokratisches Guatemala. Doch die Hoffnung währte nicht lange: Jede neugewählte Regierung entpuppte sich als korrupter, autoritärer und neoliberaler als die vorherige.

Nun hat es Bernardo Arévalo in die Stichwahl geschafft, ein Kandidat aus der Anti-Korruptionsbewegung. Er tritt an gegen Sandra Torres, eine ehemalige First Lady.

Thelma Aldana war bis 2018 Generalstaatsanwältin Guatemalas. Auch sie wollte für das Präsidentschaftsamt kandidieren, doch ein Haftbefahl zwang sie und andere Anti-Korruptionskämper*innen zur Flucht ins Exil in die USA.

Das Radio Onda hat Thelma Aldana interviewt.