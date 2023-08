Gehören Graffiti in Galerien und Museen?

Von der Bronx zu einem Milliardenmarkt weltweit: Hip-Hop ist omnipräsent. Ob Musik, Mode oder Kunst: Kein Aspekt der zeitgenössischen Kultur blieb vom Hip-Hop unberührt.

In diesem August feiert Hip-Hop seinen 50. Geburtstag. Grund für uns vom RaBe-Info in einer Serie dem Phänomen genauer auf die Spur zu kommen.

Den Abschluss machen wir heute mit Graffiti. Prähistorische Höhlenmalereien, römische Kritzeleien: Graffiti ist eine kulturelle Praxis, die seit Jahrtausenden existiert. Mit dem Aufkommen des Hip-Hops hat Graffiti aber eine Einbettung in eine Jugendkultur erfahren.

Wir gehen der Frage nach, ob Graffiti auch in ein Museum oder in eine Galerie gehört. Oder bedeutet dies nicht ein Verlust dessen, wofür Graffiti eigentlich steht: Aneignung des öffentlichen Raumes und Subversivität?

Unter anderem mit den Stimmen von Cornbread, Lady Pink, Taki 183 und Hera von Herakut.