Space Eye: Astronomie im Gantrischgebiet

Morgen Samstag öffnet das SpaceEye – Observatorium für Weltraum und Umwelt in Niedermuhlern seine Tore für die Öffentlichkeit. Gebaut wurde es vom Stararchitekten Mario Botta.

Das Teleskop ist das grösste der Schweiz und somit Protagonist im multimedialen Erlebniszentrum – doch daneben gibt es noch viel mehr Wissenswertes zu entdecken. Das hochauflösendste Planetarium der Schweiz beispielsweise oder interaktive Stationen zu Weltraumschrott oder Klimaforschung.

«Wir möchten, dass die Besucher*innen ein ganz konkretes Erlebnis haben. Selber durch ein Teleskop schauen und selber diese so faszinierenden Dinge am Himmel gesehen zu haben ist etwas ganz anderes als die Farbbilder auf dem Bildschirm oder in der Illustrierten zu sehen», sagt Thomas Schildknecht, Vize-Präsident der Trägerstiftung von SpaceEye und Professor am astronomischen Institut der Uni Bern.





Das SpaceEye ist jeweils geöffnet Mittwoch 14 bis 17 Uhr und 19 bis 22:30 Uhr, Samstag 14 bis 18 Uhr und 19 bis 22:30 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Tickets gibt’s hier