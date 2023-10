Für einmal gibt’s in der Grossen Halle der Reitschule am Wochenende nicht etwa ein Konzert oder ein Theater – sondern Fussball! Am Sonntag besucht die von Surprise organisierte Strassenfussball-Liga Bern.

Zwölf Teams aus der ganzen Schweiz werden gegeneinander antreten. Armutsbetroffene Menschen sollen mit dem Sport aus dem sozialen Abseits zurück aufs Spielfeld des Lebens gebracht werden, so Surprise. Wir haben mit Janosch Martens, Leiter des Surprise Strassenfussball-Projekts, gesprochen: