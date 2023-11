Liebe Arbeit – so nicht

In kaum einem anderen Land wird so viel gearbeitet wie in der Schweiz. Viele Menschen brechen mindestens einmal während ihres Arbeitsleben unter der Last zusammen. Viel zu selten schauen wir darauf, wie es uns wirklich geht. In dieser Folge tun wir genau das.

Burnout – wenn Menschen ausbrennen

«Ich bin gestresst» – Das hören wir öfters im Alltag.Wird der Stress chronisch, so kann das zu einem Burnout führen, einem «Ausgebrannt»-Sein. Jede sechste Person in der Schweiz hat dies schonmal erlebt, jede vierte fühlt sich wegen akutem Stress Burnout gefährdet. Das zeigt eine Meinungsumfrage der GSF. Woher kommt dieser Stress? Und wie können wir eine gesundere Beziehung zur Arbeit aufbauen? Diese Fragen stellt Sendungsmachende Alix Regenass an Trainerin und Coach Astrid Mehr.

Arbeit und Zufriedenheit

Nur rund 20 Prozent der Gesamtbevölkerung sind motiviert beim Arbeiten, die restlichen 80 Prozent sind entweder nicht motiviert, oder aktiv demotiviert. Dabei verbringen wir so viel Lebenszeit beim Arbeiten. Welche Erwartungen stellen wir an unseren Arbeitsplatz? Von was denken wir, dass es uns glücklich macht, und was macht uns wirklich glücklich? Marlene Kulowatz macht sich auf den Weg nach Basel und befragt dort Reto Odermatt, Forscher und Dozent an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät.

«Das Feierabendbier alleine reicht nicht» – Psychologische Sicherheit bei der Arbeit

Die Arbeitswelt verändert sich. Warum in den letzten und in den folgenden Jahren die Psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz immer mehr im Fokus steht, erklärt Bianca Tokarski. Sie ist Dozentin an der Berner Fachhochschule für Personalmanagement und erzählt im Beitrag von Simone Keller, was psychologische Sicherheit genau ist, war die Digitalisierung und neue Arbeitsforme, New Work, damit zu tun haben und weshalb das Feierabend Bier allein nicht genügt.