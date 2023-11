Pflege noch immer am Limit

Der Schweizer Berufsverband für Pflegefachpersonal SBK schlägt Alarm: Obwohl es schon bald zwei Jahre her ist, dass die Pflegeinitiative angenommen wurde, zeichnet sich noch immer kein Ende des Pflegenotstandes ab. Vieles laufe noch immer falsch, in keinem anderen Bereich sei der Fachkräftemangel so drastisch, wie in der Pflege, schreibt der SBK.

Wir haben mit Manuela Kocher, Präsidentin der Sektion Bern des Schweizer Berufsverbandes für Pflegefachpersonal SBK, über die andauernden Probleme in der Pflege gesprochen.