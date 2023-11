Sinn und Unsinn der neuen Wolfsabschüsse

Jetzt geht’s dem Wolf in der Schweiz an den Kragen. Gestern teilte das Bundesamt für Umwelt BAFU mit, dass 12 der 32 Wolfsrudel komplett eliminiert werden sollen.

Anfang November hat der Bundesrat die Rahmenbedingungen für eine Wolfsjagd auf dem Verordnungsweg geändert. Dies obwohl das Stimmvolk vor drei Jahren Nein gesagt hatte, zu einer Revision des Jagdgesetzes.

Kantone konnten nun also Bewilligungen einholen für Wolfabschüsse, was sie auch zahlreich getan. Und das BAFU hat so gut wie allen Anfragen statt gegeben, wie gestern bekannt wurde. Wir fragen nach Sinn und Unsinn des Paradigmenwechsels beim Wolf.