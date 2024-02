«So viele Organspenden, wie noch nie»

Im vergangenen Jahr wurden in der Schweiz so viele Organe gespendet wie noch nie: 200 mehr als im Vorjahr. Und dies, obwohl die vor zwei Jahren vom Schweizer Stimmvolk angenommene Widerspruchslösung noch nicht in Kraft getreten ist.

Die Stiftung Swisstransplant, die für die Koordination der Organspenden in der Schweiz zuständig ist, führt die Zunahme auf die verstärkte Unterstützung der Entnahmespitäler bei der Identifikation potenzieller Organspender*innen zurück. Zudem tragen neue medizinische Techniken wie z.B. die Aufrechterhaltung der Herzfunktion ausserhalb des Körpers bei Herzen dazu bei, die Zeitspanne zwischen Organentnahme und Transplantation zu verlängern.

Wie die Koordination von Organspenden in der Praxis funktioniert, haben wir uns bei Swisstransplant erklären lassen.