Der Einstieg in den Schweizer Arbeitsmarkt ist für Migrant*innen oft nicht leicht. Das Pilotprojekt STEPS der Fachstelle für Migration in der Region Bern (isa) will mit gezielten Beratungen helfen.

Morgen startet das „Wellenbad der Gefühle“ – ein Subkultur-Musikfestival im KaWeDe in Bern. Wie passen Veranstaltungsort und Festival zusammen?