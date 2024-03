Sendung vom 19. März 2024

Abfallsystem Stadt Bern / Velokurier*innen-Dienst Intracity

In der Stadt Bern steht die Einführung eines neuen Abfalltrennsystems bevor, das darauf abzielt, PET in roten, Glas in violetten und Aluminium in grauen Säcken in Containern zu sammeln. Doch die aktuelle Blockade des Prozesses liegt in der Frage der Containerplatzierung. Warum diese Probleme nicht im Voraus erkannt wurden, bleibt fraglich.

Der Intracity Courier (ICC) lancierte im vergangenen November ein erfolgreiches Crowdfunding, um einen neuen Velokurier*innen-Dienst für Bern zu realisieren. Bereits im Februar wurde der Betrieb des ICC aufgenommen. Wir berichten.