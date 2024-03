Das Rössli feiert Geburtstag

Sie ist so etwas wie das Aushängeschild der Reitschule: die Rössli-Bar. Wer über den Vorplatz läuft und nicht gleich durch das grosse Tor verschwindet landet beim Rössli.

Das Rössli ist mehr als eine Bar. Regelmässig finden Konzerte und Parties statt, von Punk über Italodisco bis Hip-Hop. Und das nun schon seit 15 Jahren. Diesen Geburtstag feiert das Rössli von Samstag bis nächsten Donnerstag mit einem Programm, das so vielschichtig ist wie der Ort selbst.

Wir haben das Rössli besucht und mit den Kollektivmitgliedern Julia und Brönni über das Jubiläum gesprochen.

Der Rössli-Geburtstag beginnt am Samstag 23. März um 14 Uhr. Ehemalige Kollektiv-Mitglieder werden die Bar schmeissen, während es im Dachstock ein Kinderprogramm gibt. Den Höhepunkt am Samstagabend stellt das Hip-Hop-Showcase mit Forcefield, Zonedout776 und FHG dar. Am Sonntag geht es weiter mit einem Jassturnier am Nachmittag und Hardcore / Punk / Riot Grrrl, unter anderem mit der Band GØLDI aus Zürich. Detail und das weitere Programm gibt es hier.