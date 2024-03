Der vergessene Prozess: «Dieses Feuer hat sie nie losgelassen»

Die Protokolle der Weisen von Zion haben den Antisemitismus befeuert wie kaum ein zweites Werk. Als die Hetzschrift 1933 im Casino Bern verkauft wird, entscheiden sich der Israelitische Gemeindebund und die Israelitische Kultusgemeinde Bern, vor Gericht zu ziehen. Vor rund 90 Jahren belegt das Gericht, dass es sich bei den Protokollen um Fälschungen handle – vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Dieser vergessene Prozess wird nun inszeniert und feiert am Samstag im Theater an der Effingerstrasse seine Premiere. Eine zentrale Figur des Stückes: Odette Brunschvig, die Witwe des jüdischen Anklägers Geroges Brunschwig.

Hannah Einhaus ist promovierte Historikerin und Journalistin. Sie hat sich vertieft mit dem sogenannten Berner Prozess auseinandergesetzt und die Inszeierung am Theater an der Effingerstrasse historisch beraten. Sie wird am 7. April 2024 das Stück im Anschluss nachbesprechen.