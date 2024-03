Landwirtschaft: Wenig Zugang zu Land für Kollektive

Wirtschaftlicher Druck und eigentümliche Rechtsgrundlagen erschweren in der Schweiz den Zugang zu landwirtschaftlichem Land. Dies vor allem für Menschen, die kollektiv und nachhaltig Landwirtschaft betreiben wollen und nicht bereits einen Hof in Familienbesitz haben. Die Jugendkommission der bäuerlichen Gewerkschaft Uniterre hat einen Leitfaden herausgegeben, der beim Zugang zu Land helfen soll. Dieser wurde jetzt auf Deutsch übersetzt. Am vergangenen Freitag wurde diese Broschüre mit einer Vernissage eingeweiht.