Sendung vom 16. April 2024

Recherche „Die verschlafene Impfkampagne“ zu der Affenpocken-Impfung 2022

Kurz nach Aufhebung der Covid-Maßnahmen machte ein neues Virus namens Affenpocken, später als Mpox bezeichnet, weltweit Schlagzeilen. Im Sommer 2022 stiegen die Neuinfektionen in Europa und weltweit an, was die WHO dazu veranlasste, einen internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen. Die Gesundheitsbehörden waren alarmiert und drängten auf schnelles Handeln. Jedoch war die Schweiz im Kampf gegen Mpox das Schlusslicht in Europa, da die Impfung erst vier Monate später verfügbar war als in einigen Nachbarländern.

Die Recherche von Malte Seiwerth und Balz Oertli mit dem Titel „Die verschlafene Impfkampagne“, basierend auf öffentlichen Dokumenten und internen Mails der Behörden, ist heute zu hören. Eine Kooperation von RaBe-Info (Sarah Heinzmann und Noah Pilloud) mit dem Onlinemagazin «Das Lamm» und dem Recherchekollektiv WAV.