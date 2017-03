Die Verhaftung des Journalisten Deniz Yücel von „Die Welt“ in der Türkei, der rätselhafte Reichstagsbrand von 1933 und der Tod von Notorious B.I.G. im Jahr 1997 – das sind die Themen des Info-Podcasts:

http://rabe.ch/wp-content/uploads/2017/03/Rabe-Info-1.-Maerz-2017.mp3

Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel inhaftiert

Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel ist seit gut zwei Wochen in Polizeigewahrsam in der Türkei, ein Haftrichter hat nun entschieden, dass er in Untersuchungshaft kommt. Sein Verbrechen: Der Korrespondent der deutschen Zeitung „Die Welt“ hat sich mehrere Male kritisch über Präsident Erdogan geäussert. Hunderte Presseausweise hatte Erdogan bereits anulieren lassen, 150 JournalistInnen sitzen schon im Gefängnis. Mit Deniz Yücel nun auch der erste ausländische Journalist.

Die Taterhergang des Reichstagsbrand ist noch immer ungeklärt



Ende Februar 1933 passierte das Ereignis, welches den Nazis die Legitmation verschaffte, gegen ihre politischen GegnerInnen vorzugehen. Ende Februar 1933 stand der Reichstag in Brand. Als Täter gilt der Niederländer Marinus van der Lubbe. Doch Details zum ganzen Tathergang liegen immer noch im Dunkeln.

Zum 20. Todestag von Notorious B.I.G.



RaBe schaut zurück auf das Leben von Christopher Wallace in der Rubrik Zeitsprung. Der als Notorious B.I.G. bekannte Rapper wurde vor 20 Jahren erschossen.