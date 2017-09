Die Performance-Künstlerinnen Yara Bou Nassar (Beirut), Annalena Fröhlich (Bern) und der Musiker Paed Conca (Beirut/Bern) inszenieren das Stück Everything Is Just Fine im Tojo Theater in der Berner Reitschule. Die libanesische-schweizerische Koproduktion ergründet Ängste, Alltagsroutinen und den ganz normalen Wahnsinn. RaBe hat sie bei den Proben besucht:



Die Premiere des Stücks in Bern ist am Donnerstag, 7. September 2017, in Beirut am 26. Oktober 2017.