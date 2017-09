Wer tritt die Nachfolge von FDP-Bundesrat Didier Burkhalter an? Macht der Favorit das Rennen, der Tessiner Arzt und FDP-Fraktionschef Ignazio Cassis? Kann Isabelle Moret vom Frauenbonus profitieren? Oder könnte gar der Polit-Jung-Star Pierre Maudet überraschend gewählt werden?





Ignazio Cassis macht das Rennen, prophezeien die RaBe-Wahlbeobachter Roger Spindler und Michael Spahr. Sie gehen unter anderem der Frage nach, warum Pierre Maudet, der laut ihnen am meisten das Zeug zum Bundesrat hat, nicht gewählt wird:

Jeder neue Bundesrat und jede neue Bundesrätin kann nicht einfach von einem Tag auf den anderen, seine oder ihre Interessensbindungen abgeben. Zwar dient ein Bundesratsmitglied ab dem ersten Arbeitstag offiziell nur noch dem Volk, doch alte Seilschaften bleiben oft erhalten. Das bestätigt Thomas Angeli von Lobbywatch gegenüber RaBe. Auch bei den aktuellen Kandidierenden gibt es klare Interessensbindungen: der Genfer Regierungsrat Pierre Maudet ist vor allem von Amtes wegen mit gewissen Institutionen verbandelt, Ignazio Cassis und Isabelle Moret haben starke Verbindungen zum Gesundheitswesen. Thomas Angeli führt aus:

Die Bundesratsersatzwahl der Vereinigten Bundesversammlung findet am Mittwoch, 20. September 2017 ab 8 Uhr statt und wird unter www.parlament.ch live übertragen.