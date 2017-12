Heute vor 11 Monaten bestieg Donald Trump den Thron in den USA. Seit dem 20. Januar 2017 regiert er über das mächtigste Land der Welt. Einmal pro Monat geht das RaBe-Info-Team in der Spezialsendung Trumpwatch der Frage nach: Ist die Politik von Donald Trump tatsächlich so ungefährlich wie viele meinen? Was wurde hinter den Kulissen des globalen Medientheaters entschieden? Inwiefern stehen sich der Rechtspopulismus von Trump und derjenige der neuen rechten Bewegungen Europas nahe?

Der elfte Monat mit der grossen Donald-Trump-Show

Am 20. Januar 2017 bestieg er den Thron. Seither beobachtet die Weltöffentlichkeit jeden Entscheid, jeden Tweet, jede Rede und jeden Skandal mit Argus Augen. Doch sehen, lesen oder hören wir wirklich alles, was hinter den Kulissen im Weissen Haus passiert? Gibt es auch Geschichten vom U.S. Präsidenten Donald Trump, über die wir nur wenig in den Medien erfahren?

Schon zum zehnten Mal präsentiert RaBe die Spezialsendung Trumpwatch. RaBe will aufzeigen, was sich tatsächlich in den USA abspielt. RaBe will zeigen, dass die Entscheide von Donald Trump nicht nur heisse Luft sind:

Das Phänomen „Donald Trump“ gleicht in vielerlei Hinsicht dem Phänomen des globalen Rechtspopulismus. Die antifeministische Haltung, der Kampf gegen das Recht auf Abtreibung und das traditionelle Frauenbild gehören in vielen rechtspopulistischen Bewegungen zum Programm:

Auch Radio Corax Halle hat sich mit dem Phänomen Rechtspopulismus und Feminismus auseinander gesetzt. Radio Corax sprach mit dem Soziologen Andreas Kemper und mit der Politikwissenschaftlerin Antje Schrupp über das Thema:

Zu guter Letzt gibt’s noch den Trump-Song des Monats: